Namaak kost Belgische bedrijven jaarlijks 2 miljard euro

06 juni 2018

Bron: Belga

Belgische bedrijven verliezen jaarlijks twee miljard euro aan verkoop door namaak. Dat blijkt uit berekeningen van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), schrijft Le Soir woensdag. De twee miljard euro is omgerekend 6,8 procent van de verkoop, of 183 euro per inwoner. Er zouden jaarlijks 8.169 jobs door verloren gaan.