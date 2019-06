Namaak kost 133 euro per Belg KVDS

06 juni 2019

06u09

Bron: Belga 0 Binnenland Namaak kost de Belgische economie jaarlijks anderhalf miljard euro. Voor de hele Europese Unie loopt dat bedrag op tot 60 miljard. Dat blijkt uit cijfers van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (Euipo), schrijft De Standaard.

Het Euipo onderzocht voor elf sectoren hoeveel de namaakindustrie de Europese economie kost. Het gaat om sectoren waar intellectuele-eigendomsrechten belangrijk zijn, zoals cosmetica, sportmateriaal, speelgoed, juwelen, alcohol en pesticiden. Die zijn goed voor 42 procent van het Europese bruto binnenlands product (bbp, de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde afgewerkte goederen en diensten gedurende een bepaalde periode), 28 procent van de directe werkgelegenheid en 10 procent aan indirecte werkgelegenheid. Het bureau schat het verlies voor deze sectoren op 7,4 procent van hun omzet.





Voor België gaat het om een verlies van 5 procent van de omzet of een kostprijs van 1,5 miljard of 133 euro per Belg. Euipo schat dat daardoor 8.262 banen verloren gaan, aldus woordvoerder Ruth McDonald. De namaak komt vooral uit China, de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, India en Marokko.

