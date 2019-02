Naïef en verwend: Jean-Marie Dedecker hard voor klimaatspijbelaars AW

10 februari 2019

11u05

Bron: Knack 137 Holistisch, naïef en verwend: zo schrijft Jean-Marie Dedecker over de vele “klimaatgoeroes” die hem regeltjes zouden willen opleggen. De (onafhankelijke) lijstduwer voor N-VA in West-Vlaanderen is het grondig beu dat critici niet welkom zijn bij het hedendaagse klimaatdebat. Dat schrijft hij in een opiniestuk voor Knack.

In zijn opiniestuk is Dedecker behoorlijk scherp voor de klimaatspijbelaars met als boegbeeld Anuna De Wever. “Als een getalenteerd klimaatstakingsleider bekritiseert ze met holle retoriek het regeringsbeleid”, zo steekt hij van wal. Dat ze niet weet waarover ze spreekt, benadrukt hij door te schrijven dat de zondvloed nabij is. “Minister Joke Schauvliege is al verdronken.”

Verderop stelt hij een vraag, tevens ook populair bij andere critici: “Wie betaalt de rekening van de miljarden die aan de klimaatgoden geofferd worden om de apocalyps af te wenden?”. Een vraag die hij overigens niet beantwoordt. De rest van het opiniestuk gebruikt hij vooral om te klagen over het zogenaamde superioriteitsgevoel van het grote “vriendenclubje”, gelijkgestemden zeg maar, terwijl hijzelf mijmert over het verleden.



(Lees verder onder de foto)

Vervuilende generatie

Vroeger fietsten leerlingen nog naar school, nu zouden ze vervoerd worden per “taxidienst van helikopterouders”. Vroeger schilden ze nog “patatten” op krantenpapier, de resterende pagina’s werden als wc-papier gebruikt, en zowel luiers als menstruatiedoeken werden uitgewassen en te drogen gehangen. “Deze generatie vervuilende ouders heeft ervoor gezorgd dat de spijbelaars van deze wereld in pampers opgevoed werden, en van een nooit geziene welvaart kunnen genieten.”

Kortom, de spijbelende jeugd gedraagt zich schijnheilig. En daar heeft Dedecker het mee gehad. “Ze omhelzen bomen, maar kennen het verschil niet tussen een den en een spar”.

Klimaatsceptici versus negationisme

Met zijn grove uitspraken verdedigt Dedecker zichzelf nadat journaliste Tine Hens van MO* hem tijdens het VRT-programma De Afspraak beschuldigde van klimaatnegationisme. Ze pleitte ervoor om hem niet langer een forum aan te reiken. “Inktkoelies die normaal schreeuwerig de vrije meningsuiting propageren willen nu ook zelf de kritische geesten bevriezen”, aldus Dedecker nog. Daarbij benadrukt hij wel degelijk op de hoogte te zijn van hedendaagse klimaatrapporten. Het enige verschil? Hij leest zowel de rapporten van belangrijke klimaatinstanties waaronder het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), als die van kritische geesten waaronder Richard Tol.