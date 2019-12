Nagelstudio’s staan centraal bij strijd tegen sociale fraude: “Broeihaarden van mensenhandel en zwartwerk” AW

Bron: Belga 0 Minister van Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) wil volgend jaar bijzondere aandacht schenken aan de strijd tegen sociale uitbuiting in nagelstudio's. Net als carwashes en massagesalons zijn die nagelstudio's immers “broeihaarden van mensenhandel en zwartwerk", zegt De Backer.

De regering zit dan wel wellicht nog een poosje in lopende zaken, toch wil de liberale minister dat de strijd tegen sociale fraude een prioriteit blijft. Daarom heeft hij een actieplan met prioriteiten voor 2020 opgesteld. Een volledig nieuw aandachtspunt daarin is de sociale uitbuiting in de sector van de nagelstudio's. Vooral in grote steden blijven die volgens hem broeihaarden van mensenhandel en zwartwerk.



De overige hoekstenen van het actieplan klinken bekend in de oren. Het gaat om een sterkere samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, justitie en politie, in combinatie met duidelijke prioriteiten zoals sociale dumping, zwartwerk, sociale bijdragefaude, mensenhandel, economische uitbuiting, domiciliefraude en sociale fraude in grootsteden. De sociaal inspecteurs krijgen overigens ook een mobiele app waarmee ze op het terrein over alle nodige informatie kunnen beschikken.

"De strijd tegen sociale fraude heeft geen pauzeknop", aldus De Backer. "Lopende zaken of niet, we mogen nooit toelaten dat malafide personen weg geraken met fraude en moeten altijd blijven vechten voor eerlijke kansen voor ondernemers en werknemers die zich wel aan de regels houden". Tussen 2015 en midden 2019 werd met de strijd tegen sociale fraude een recordopbrengst van 1,1 miljard euro gerealiseerd.