Nadia Moscufo (PTB) van kassa van Aldi naar federaal parlement: "Gedegouteerd dat ik plots 6.000 euro ga verdienen"

28 mei 2019

Een van de nieuwkomers in het federaal parlement voor de PVDA/PTB is de 55-jarige Nadia Moscufo, die 21 jaar bij Aldi heeft gewerkt. De politica uit het Luikse Herstal, die van op de tweede plaats van de PTB-lijst 7.411 voorkeurstemmen haalde, zal net als alle andere parlementsleden van haar partij het gros van haar loon afstaan aan de partijkas. Moscufo zal rondkomen met wat ze verdient als Aldi-kassierster.

Sinds de verkiezingen van zondag mag PVDA/PTB zich opmaken voor een veel sterkere bezetting in de Kamer. De marxisten haalden namelijk 12 zetels binnen. De fractie zal bestaan uit vijf Nederlandstaligen en zeven Franstaligen. Een van die Franstalige nieuwkomers is Nadia Moscufo. Naar eigen zeggen had ze niet verwacht dat ze haar kassa in de Aldi van Herstal zou moeten verlaten voor een plekje in het federaal parlement. “Ik ben gedegouteerd door het feit dat ik plots 6.000 euro ga verdienen”, zei ze aan de krant La Meuse.

Voor PVDA-mandatarissen geldt dat ze blijven leven op het niveau dat ze hadden voor ze verkozen waren. Parlementsleden dragen daarom een groot deel van hun wedde af aan de partij. Dat geldt dus ook voor Moscufo, die zegt dat ze zoals nu tussen 1.600 en 1.700 euro zal overhouden. “We leven goed, weet je. Ik heb collega’s bij Aldi die met veel minder dan dat moeten rondkomen, soms alleen en met kinderen”, zei ze aan RTL Info.

In het Brussels Parlement hield Youssef Handichi de voorbije legislatuur als ex-chauffeur bij de MIVB iets meer dan 2.000 euro over, ongeveer evenveel als zijn vroegere collega-buschauffeurs. Ook partijboegbeeld Raoul Hedebouw probeert rond te komen met 1.700 euro per maand.