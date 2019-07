Nadia El Yousfi (PS) zetelt voortaan als onafhankelijke in Brussels Parlement tvc

18 juli 2019

13u41

Bron: Belga 0 PS-parlementslid Nadia El Yousfi heeft beslist om voortaan als onafhankelijke in het Brussels Parlement te zetelen. Dat liet ze in een brief aan het parlement weten, zo kondigde de nieuwe parlemensvoorzitter Rachid Madrane aan, meteen nadat hij op de voorzittersstoel had plaatsgenomen. De betrokkene kon deze middag nog niet gecontacteerd worden om haar beslissing toe te lichten.

Binnen de PS vermoeden enkelen dat haar beslissing het gevolg is van de verdeling van mandaten binnen de regering en het parlement.

Door de beslissing van El Yousfi telt de PS-fractie voortaan nog maar 16 leden, één minder dan de Ecolo-fractie. De PS-fractie in het Parlement van de Franse Gemeenschap telt nog 27 leden, tegen 23 voor de fractie van MR.

Omdat ze ook deelstaatsenator van de Franse Gemeenschap is, verliest de PS ook in de Senaat één zetel. Met de zes resterende zetels zakt de fractie van de derde naar de vijfde plaats in de rangorde.