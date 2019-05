Nadat open brief van tv-maakster viraal gaat: hoeveel van haar punten staan er nu echt in programma van Vlaams Belang? mvdb

28 mei 2019

16u18 24 De open brief van tv-maakster Elke Neuville aan ‘de 18 procent’, de kiezers van het Vlaams Belang, blijft een dag na publicatie nazinderen. De post in kwestie valt niet langer te delen. Een ingreep die ze deed na de toestroom aan negatieve reacties.

Neuville die zich van verdere commentaar onthoudt, hield enkele niet-migratiestandpunten tegen het licht, want “door dat bolletje te kleuren, hebt u natuurlijk wel dat volledige programma stilzwijgend onderschreven”. Het Vlaams Belang beschuldigde haar en deze website ervan fake news te verspreiden, maar is dat wel zo? In het huidige partijprogramma ontbreken effectief vele van de door haar aangehaalde zaken, maar dat wil niet zeggen dat de partij er in het verleden geen mening over had.



De herinvoering van de doodstraf bijvoorbeeld. In het programma voor 26 mei wordt er niet over gerept, toch heeft de extreemrechtse partij er in het verleden meermaals mee geflirt. Huidig Kamerlid Filip Dewinter is voorstander en lanceerde drie jaar geleden in de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016 nog de slogan ‘De doodstraf kan uw leven redden’. Bij gebrek aan steun werd zijn wetsvoorstel afgevoerd, nog voor het besproken kon worden in het parlement.



In 2003 was het toenmalige Vlaams Blok, waar een groot aantal kopstukken anno 2019 nog steeds prominente Vlaams Belang-mandatarissen zijn, de enige partij die zich onthield bij de stemming over de toevoeging van een extra artikel in de grondwet. Dat goedgekeurd artikel stelt dat in ons land geen enkel misdrijf met de doodstraf kan worden bestraft.



De rechter moet chemische castratie kunnen opleggen voor veroordeelden voor seksueel misbruik, staat onomwonden in het Vlaams Belang-programma. Onstlagnemend premier Charles Michel (MR) verklaarde op het voorzittersdebat van 22 mei iets soortgelijks, meldt Knack.



“Een pleidooi tegen abortus en euthanasie”, schrijft Neuville in haar open brief, maar die bewoordingen zijn een brug te ver. De partij wil de huidige wetgeving inzake euthanasie en abortus niet terugdraaien. Het Vlaams Blok was destijds felle tegenstander van het recht op euthanasie, opvolger Vlaams Belang wil deze materie “met de grootst mogelijke omzichtigheid benaderen”, maar finaal moet euthanasie mogelijk blijven. Idem met abortus. Het toenmalige Vlaams Blok profileerde zich in 1990 als anti-abortus; het huidige Vlaams Belang ziet de huidige abortuswetgeving als ruim genoeg en is geen voorstander van een eventuele uitbreiding.

“Minder samenwerking tussen Europese lidstaten”: Het Vlaams Belang noemt zich pro-Europees, maar verzet zich tegen “een evolutie naar een EU-superstaat”. De partij wil een einde maken aan de 'miljardenstroom’ naar armere zuidelijke lidstaten en is net zoals andere eurosceptische partijen voorstander van een Europa van naties. Een uitstap uit de EU is niet aan de orde.



Inzake de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd staat het VB niet alleen, ook N-VA en Open Vld zijn hier voorstander van. De vakbonden uithollen wil de partij bekomen door de bonden niet langer de werkloosheidsuitkeringen te laten uitbetalen, ook andere partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum zijn dit idee genegen.



De versoepeling van de wapenwet ten slotte, ontbreekt in het partijprogramma van 2019. Drie jaar geleden pleitte opnieuw Filip Dewinter ervoor om de vergunning voor wapenbezit te versimpelen.