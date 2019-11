Nadat moeder en haar drie kinderen in vijver belanden in park: onderzoek geopend naar drievoudige moordpoging ADN

05 november 2019

14u24

Bron: Belga 0 Namen Het parket van Namen heeft vandaag een onderzoek geopend naar drievoudige moordpoging. Dat heeft het parket bekendgemaakt op een persconferentie. Gisterenavond verdween een vrouw in een vijver in het Louise-Mariepark in Namen. Getuigen konden haar kinderen redden.

Rond 19 uur hoorden twee jongeren kinderen roepen. De twee gingen kijken bij de vijver in het park. "Daar zagen ze een kind dat levenloos in het water leek te liggen, samen met een vrouw met een kind in de armen. Een derde kind bevond zich op de oever", zegt Charlotte Fosseur van het parket.

Een van de twee getuigen dook in het water om het eerste kind te helpen. Daarna kon hij ook het tweede kind van bij de moeder meenemen. De vrouw zou geweigerd hebben om naar de oever terug te keren. Een voorbijganger voerde een hartmassage uit bij een van de kinderen. De drie kinderen, geboren in 2013, 2015 en 2016, verkeren niet in levensgevaar.



De vrouw kon nog niet worden teruggevonden. Het parket sluit niet uit dat ze uit het water is gegaan en het park heeft verlaten. Gisterenavond zetten de hulpdiensten de zoektocht stop, vandaag zijn ze weer beginnen zoeken.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.