Nadat hij in elkaar geslagen werd in Anderlecht: “Michel Lelièvre woont niet in Terhulpen” KVDS HAA

26 december 2019

18u30

Bron: Belga 216 Michel Lelièvre (48) is niet verhuisd naar Terhulpen. Dat zegt de procureur des konings in Brussel, in tegenstelling tot wat vandaag gemeld werd in Waalse media. De voormalige handlanger van Marc Dutroux werd vorige week in elkaar geslagen aan zijn woning in Anderlecht, nadat hij begin deze maand was vrijgelaten.

Lelièvre werd op het proces-Dutroux veroordeeld tot 25 jaar cel voor de ontvoering van An Marchal, Eefje Lambrecks, Sabine Dardenne en Laetitia Delhez. Daarvan zat hij 23 jaar uit. In september werd beslist dat hij onder voorwaarden vrij kon komen. Nadat hij een tijd doorbracht in een opvangtehuis voor daklozen in Brussel, verhuisde hij in alle stilte naar Anderlecht.

Schuiladres

Daar werd hij afgelopen woensdagmiddag in elkaar geslagen, voor de deur van zijn schuiladres. Een nacht eerder was ook al zijn woning overhoopgehaald.





Volgens Waalse media zou Lelièvre naar Terhulpen zijn verhuisd, maar de procureur des konings in Brussel ontkent dat. De voormalige kompaan van Dutroux woont ook niet in een andere gemeente die behoort tot de politiezone La Mazerine (Terhulpen, Lasne en Rixensart), aldus nog het Openbaar Ministerie.

Het is niet bekend waar Lelièvre zich ophoudt, maar zijn verblijfsmogelijkheden zijn sowieso beperkt. Bij zijn vervroegde vrijlating op 30 november legde de rechter hem een reeks voorwaarden op. Zo moet Lelièvre Vlaams-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg, Limburg en sommige delen van Brussel vermijden. Plaatsen waar zijn slachtoffers of de families van zijn slachtoffers wonen of werken. Bovendien mag hij geen alcohol of drugs gebruiken en moet hij het drugsmilieu vermijden.