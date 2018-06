Nadat 73.000 Nederlandse eieren met fipronil zijn ontdekt in Duitsland: "Alle eieren op de Belgische markt zijn veilig" ADN

13 juni 2018

15u25

Bron: Belga 1 Alle analyses die het FAVV dit jaar in de pluimveesector voor fipronil in eieren al heeft uitgevoerd, bleken conform. Het ging om 400 stalen. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vandaag in een persbericht.

Alle leghenbedrijven met eieren zijn in België dit jaar gecontroleerd op fipronil en andere residuen van biociden. "Alle resultaten waren in orde", zegt het FAVV.

De Duitse autoriteiten haalden gisteren nog circa 73.000 Nederlandse eieren van de markt, nadat een fipronilgehalte boven de Europese norm vastgesteld was. Het FAVV meldt dat het vorige vrijdag al contact had opgenomen met de Nederlandse en Duitse autoriteiten om garanties te krijgen dat deze eieren niet op de Belgische markt zijn beland. Vandaag heeft het de bevestiging gekregen dat die eieren inderdaad niet naar België zijn verhandeld. "Alle elementen wijzen er dus op dat de eieren op de Belgische markt nog steeds in orde zijn", klinkt het.

Het Voedselagentschap benadrukt dat "het actieve toezicht voortgezet wordt om een veilige eiproductie te garanderen in België". Het besteedt daarbij bijzondere aandacht aan eieren afkomstig uit Nederland.