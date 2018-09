Nachtploeg DHL in Zaventem legt werk opnieuw neer om slecht werkklimaat: "Toiletbezoeken worden getimed" kg

06 september 2018

17u01

Bron: Belga 5 De nachtploeg van koeriersbedrijf DHL-Aviation op Brucargo, de vrachtluchthaven van Brussels Airport, staakt vannacht opnieuw. In de vooravond vonden nog onderhandelingen plaats tussen directie van DHL Aviation op Brucargo en de vakbonden, maar die draaiden op niets uit. Dat meldt vakbondssecretaris Bjorn Vanden Eynde (ACV-Transcom). Ook de vorige nacht werd het werk neergelegd. De dagploeg ging wel aan het werk.

"Sinds de verhuis vorig jaar in juli naar de nieuwbouw op Brucargo is er een bijzonder groot verloop onder het personeel. Dit is het gevolg van het feit dat de werknemers zich niet goed in hun vel voelen", verklaart vakbondsafgevaardigde Conny Vandenbosch (BBTK). "Zo is bijvoorbeeld de luchtkwaliteit slecht. In de zomer is het er veel te warm, in de winter te koud. De werknemers ondervinden ook weinig respect van leidinggevenden. Ondanks de beloften van de directie voor meer automatisering blijven vele jobs fysiek heel zwaar", klinkt het.



De vakbonden eisen ook een bijkomende premie voor nachtwerk en een hogere tussenkomsten in de transportkosten om naar het werk te komen.

Intimidatie

Vakbondssecretaris Bjorn Vanden Eynde beaamt dat er zich in het koeriersbedrijf verschillende wanpraktijken voordoen die al meerdere jaren tevergeefs worden aangeklaagd door de vakbonden.



"Werknemers worden geïntimideerd door hun leidinggevenden om sneller te werken, toiletbezoeken worden getimed en er wordt met ontslag gedreigd als de werknemers te veel klagen. Woensdag werden ook enkele vakbondsafgevaardigden bedreigd met ontslag, wat totaal onaanvaardbaar is. Door het grote verloop van het personeel en het niet ingevuld geraken van vacatures is bovendien de werkdruk op piekmomenten onhoudbaar", aldus de vakbondsman.

Onderhandeling

Nadat de onderhandelingen de afgelopen nacht niks hadden opgeleverd zaten directie en vakbonden in de vooravond opnieuw rond de tafel. "De vakbondsafgevaardigden zijn onmiddellijk opgestapt nadat de lokale directie meldde dat zij geen mandaat hadden om te onderhandelen", aldus Vanden Eynde.



Hij heeft de indruk dat DHL met betrekking tot de staking al maatregelen nam. Vanden Eynde verwijst hierbij naar het kleine aantal aanwezige vrachtwagens.



Bij DHL-Aviation werken 1.300 werknemers met een DHL-contract naast een resem uitzendkrachten.