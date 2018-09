Nachtploeg DHL Aviation voor derde nacht op rij niet aan het werk kv

07 september 2018

19u09

Bron: Belga 1 Bij DHL Aviation op Brucargo legt de nachtploeg vandaag voor de derde nacht op rij het werk neer. Het is niet duidelijk of er vanavond nog overleg volgt met de directie, zo werd vernomen bij de liberale vakbond.

"De eerste mensen van de nachtploeg die zijn aangekomen, zijn niet aan het werk gegaan", zegt ACLVB'er Fouad Bougrine.

De nachtploeg staakte ook al de voorbije twee nachten. Ze klagen een reeks problemen aan, zoals intimidatie door leidinggevenden, slechte luchtkwaliteit en te hoge werkdruk. Ze vragen ook een bijkomende nachtpremie.

De directie had het paritair comité bij hoogdringendheid gevraagd om een verzoeningsprocedure op te starten, maar het is niet meer gelukt om vandaag nog bijeen te komen. Toch is het niet uitgesloten dat directie en vakbonden vanavond nog rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken.