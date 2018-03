Nachtelijke file op E40 richting Gent na ongeval met vrachtwagen: 1 rijstrook vrijgemaakt IB

15 maart 2018

00u30

Bron: eigen berichtgeving, Twitter 1 Op de E40 ter hoogte van Erpe-Mere richting Gent is rond 23 uur gisterenavond een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Daarop is een nachtelijke file ontstaan. Het Vlaams verkeerscentrum roept op de omgeving te vermijden.

Intussen is rond een uur 's nachts een rijstrook vrijgemaakt waardoor het verkeer weer op gang komt. De omleiding van Brussel naar Gent via Antwerpen wordt gestopt. Vanuit Hasselt rijd je nog steeds best via Antwerpen naar Gent.

Volgens onze bronnen is een vrachtwagen op wegenwerken ingereden. Een andere vrachtwagen verspert de weg. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.

#E40 Update ongeval Erpe-Mere → Gent: goed nieuws voor wie in de file staat. Er is 1 rijstrook vrijgemaakt, het verkeer komt weer op gang. De omleiding van Brussel naar Gent via Antwerpen wordt gestopt. Vanuit Hasselt rijd je nog steeds best via Antwerpen naar Gent. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E40 In Erpe-Mere is de E40 afgesloten door een ongeval met een vrachtwagen. De snelweg is versperd richting Gent. Volg omleidingen vanuit Hasselt of Brussel: https://t.co/D1gTFe8eOy pic.twitter.com/SCdvNVuJPz Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E40 Update ongeval Erpe-Mere → Gent: De nachtelijke file groeit snel aan, Er is nog steeds geen doorgang mogelijk. Vermijd de omgeving indien mogelijk. Omleidingsinfo: https://t.co/D1gTFe8eOy pic.twitter.com/bijPTpXSod Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link