Nachtelijke brand legt café in de as: weg tussen Oudenaarde en Kruishoutem afgesloten Ronny De Coster

16 mei 2018

04u52

Bron: eigen berichtgeving 6 In het Oost-Vlaamse Kruishoutem heeft een felle brand deze nacht een café in de as gelegd. Een vrachtwagenchauffeur merkte rond drie uur vlammen op in het café Mojo op het kruispunt van de Oudenaardseweg en de Nokerepontweg in Wannegem-Lede.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. Het gebouw is helemaal uitgebrand. Over de oorzaak is voorlopig nog niets bekend.

Op het ogenblik van de brand was het café gesloten en was er in het gebouw niemand aanwezig.

De weg tussen Kruishoutem en Oudenaarde is voor de bluswerkzaamheden afgesloten voor alle verkeer.