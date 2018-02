Nachtelijke brand aan in opspraak gekomen waterpijpcafé in Vilvoorde: "Zonder twijfel opzettelijke brandstichting"

ADN

08 februari 2018

13u25

Bron: Belga

2

Een brand heeft afgelopen nacht de gevel van het café 'The Royal Lounge' aan de Vlaanderenstraat in Vilvoorde zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond, maar de brand is aangestoken, zo blijkt uit het verslag van de branddeskundige die het parket van Halle-Vilvoorde aanstelde.