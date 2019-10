Nacht Zonder Ongevallen: 88 procent houdt zich aan belofte om niet te drinken AW

20 oktober 2019

07u50

Bron: Belga 0 Van de bestuurders die tijdens de voorbije "Nacht Zonder Ongevallen" bij aankomst aan zes discotheken beloofden nuchter te blijven, bleek 88 procent op het moment van vertrek onder de wettelijke alcohollimiet van 0,5 promille te zitten. Bij de vrouwen was dat ruim 92 procent, zegt Responsible Young Drivers Vlaanderen.

De Responsible Young Drivers organiseerden hun 25ste Europese Nacht Zonder Ongevallen. In Vlaanderen vond de sensibiliseringsactie plaats aan zes discotheken: Carré (Willebroek), Club Exo (Sint-Niklaas), Flight 90 (Oostende), The Villa - Antwerp (Antwerpen), The Villa - Leuven (Herent) en Versuz (Hasselt).



Daar werd aan feestvierders die met de wagen waren, gevraagd om de hele avond niet te drinken. Wanneer ze enkele uren later weer naar huis wilden rijden, werden ze aan een alcoholtest onderworpen. Wie dan nuchter was, kreeg een goodiebag. Voor de anderen zochten vrijwilligers naar een oplossing om hen veilig thuis te krijgen.

Vorig jaar noteerde de organisatie het beste resultaat ooit: 91 procent van de bestuurders bleef toen onder de limiet. Bij de vrouwen was dat zelfs ruim 95 procent. Toch zegt Responsible Young Drivers ook dit jaar tevreden te zijn. "Dit toont nogmaals aan dat de Vlaamse jeugd kiest tussen rijden en drinken en vooraf al een oplossing gekozen heeft om veilig thuis te komen.”