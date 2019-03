Nacer Bendrer in cassatie tegen veroordeling aanslag Joods Museum ADN

25 maart 2019

17u45

Bron: Belga 0 Nacer Bendrer, de mededader van de aanslag op het Joods Museum, stapt naar het Hof van Cassatie tegen zijn veroordeling. Dat meldt RTBF. Bendrer werd op 11 maart door het Brusselse assisenhof veroordeeld tot 15 jaar cel en 5 jaar terbeschikkingstelling.

Bendrer had twee weken de tijd om in cassatie te gaan, en zijn advocaat, meester Julien Blot, heeft vandaag aan RTBF bevestigd dat ook te doen. Bendrer aanvaardt zijn veroordeling niet, klinkt het.

Bendrer heeft tijdens zijn assisenproces altijd ontkend dat hij iets te maken had met de aanslag op het Joods Museum van 24 mei 2014, waarbij vier mensen omkwamen. Hij werd ervan verdacht de wapens voor de aanslag te hebben geleverd, en werd door de jury schuldig bevonden als mededader.



Dader Mehdi Nemmouche werd veroordeeld tot een levenslange celstraf. Zijn advocaat, meester Sébastien Courtoy, had na afloop van het proces al laten weten dat hij niet in cassatie zou gaan.

