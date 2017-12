Nabestaanden slachtoffers Bende van Nijvel willen dat Nederlandse cold case-expert onderzoek overdoet IB

Nabestaanden van de slachtoffers van de Bende van Nijvel eisen dat de Nederlandse professor Peter van Koppen, een gerenommeerde Nederlandse expert in cold cases, het onderzoek naar de Bende overdoet. Dat hebben ze tegen justitieminister Koen Geens gezegd op de jaarlijkse bijeenkomst voor de nabestaanden. Dat meldt Het Nieuwsblad.

“We gaan volgende week een verzoekschrift indienen bij de onderzoeksrechter om professor Peter van Koppen aan te stellen als expert”, zegt Johan Heymans, advocaat op het kantoor van Walter Vansteenbrugge. “Van Koppen is niet de eerste de beste: hij is als cold case-expert erg gerenommeerd in Nederland. Hij heeft een team van tien experts ter beschikking op twee universiteiten in Amsterdam en Maastricht. We hopen dat hij de daders kan vinden of dat hij toch de goede onderzoekspiste kan blootleggen. Van Koppen is een nuchtere Nederlander. Iemand die niet verkrampt als je het woord rijkswacht laat vallen.”

Toestemming

“We hebben het al doorgesproken met Van Koppen. Hij wil het doen”, zegt Heymans in Het Nieuwsblad. “De minister liet ons verstaan dat de kosten daarvoor door justitie kunnen gedragen worden. Het enige wat we nog nodig hebben, is de toestemming van de onderzoeksrechter.”

Van Koppen werd ook opgeroepen als expert in de Parachutemoord, op vraag van de advocaten van beklaagde Els Clottemans. Hij bestempelde die zaak als “een slecht gevoerd onderzoek”. Clottemans werd uiteindelijk toch veroordeeld voor de moord op liefdesrivale Els Van Doren.