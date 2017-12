Nabestaanden Bende-slachtoffers: "Jef Vermassen stuurde ons dreigbrief" SPS

19u19

Bron: Belga 0 BELGA In de zaak van de Bende van Nijvel haalt de familie Palsterman, die eerder een crowdfunding opstartte om geld te vinden voor een van het gerecht onafhankelijke onderzoeksgroep, uit naar hun voormalige advocaat Jef Vermassen. Dat meldt de website van Knack. "We kregen een regelrechte dreigbrief van Vermassen. We mochten absoluut niets doen met de informatie uit een anonieme brief", zegt Nathalie Palsterman.

Diederik Palsterman en zijn vader Jan waren op 9 november 1985 in de Delhaize van Aalst tijdens de overval door de Bende van Nijvel. De vader werd neergeschoten en was één van de acht dodelijke slachtoffers. Advocaat Vermassen trad in het verleden op voor Diederik en zijn zus Nathalie, maar tegenwoordig worden ze vertegenwoordigd door advocaat Walter Van Steenbrugge.

"De familie Palsterman begrijpt vooral niet waarom advocaat Vermassen volgens hen niets deed met een lange anonieme brief die hij kreeg, met allerlei gedetailleerde informatie over het onderzoek en met foto's van enkele leden van de Bende", schrijft Knack. "Er stond letterlijk in de brief dat bepaalde leden van de Bende al geruime tijd bekend waren bij de onderzoekscel in Charleroi. Hun foto's zaten in het dossier. Het onderzoek was tot op het bot gemanipuleerd, zowel in Charleroi als indertijd in Dendermonde. (..) We mochten de brief even inkijken, maar Vermassen wilde ons geen kopie geven", zegt Nathalie Palsterman.

Toen de familie Palsterman stiekem een foto nam van de brief, kwam het tot een breuk met Vermassen. "We kregen een regelrechte dreigbrief van Vermassen. We mochten absoluut niets doen met de informatie uit de anonieme brief en we moesten dat fotootje vernietigen", zegt Palsterman. "Ik voel me bedrogen na alles wat ik voor hen heb gedaan. Blijkbaar zijn ze vergeten dat dankzij mij het onderzoek een nieuw elan kreeg", reageerde Jef Vermassen aan aan Knack.