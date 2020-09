Naast Marc Van Ranst krijgen nog drie andere Covid-experts momenteel politiebescherming HAA

03 september 2020

10u52 48 Vier Covid-experten krijgen politiebescherming nadat er bedreigingen aan hun adres werden geuit. Naast viroloog Marc Van Ranst gaat het nu ook om de voorzitter van de GEES-expertengroep Erika Vlieghe en nog twee andere wetenschappers. Dat hebben Marc Van Ranst en Erika Vlieghe bevestigd aan onze redactie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Vier Covid-experten krijgen momenteel politiebescherming. Vier! “, schreef Marc Van Ranst gisterenavond op Twitter. Infectiologe Erika Vlieghe heeft het nieuws bevestigd, alsook dat zij betrokken is.

“Er werden bedreigingen tegens ons geuit en de politie heeft ons daarvan op de hoogte gebracht”, reageert Vlieghe ook bij Belga. In een lopend onderzoek had de onderzoeksrechter de dreigementen voldoende ernstig geacht om politiebescherming te voorzien, klinkt het. Meer informatie wenst de infectiologe niet te geven.



Van Ranst voegde in zijn tweet gisterenavond ook een quote van OCAD-baas Paul Van Tigchelt toe. “Rechts-extremisten gebruiken dezelfde methoden als salafisten: complottheorieën waarin ze hun tegenstander demoniseren, die vernietigd moet worden, anders overleven we het niet.”

Van Ranst krijgt al een langere tijd politiebescherming. Aanleiding destijds waren dreigementen uit extreemrechtse hoek, zo kwam midden juli aan het licht.

Vier covid-experten krijgen momenteel politiebescherming. Vier!

OCAD-topman: "Rechts-extremisten gebruiken dezelfde methoden als salafisten: complottheorieën waarin ze hun tegenstander demoniseren, die vernietigd moet worden, anders overleven we het niet.”https://t.co/Rq3J36lTBN Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Lees ook:

INTERVIEW. Topman FAGG stelt gerust: “Ik garandeer u: het vaccin zal veilig zijn” (+)

Microbioloog Herman Goossens: “Ons land is de absolute quarantainekampioen aan het worden. Dat is absurd” (+)