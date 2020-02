Naar welk nummer moet je bellen als je stormschade hebt? HR

08 februari 2020

14u04

Bron: Eigen berichtgeving 2 De weersvoorspellingen voor zondag en maandag beloven windstoten tot 130 km/u en lokaal zelfs meer. De kans op stormschade is groot. Maar wie moet je bellen als je schade hebt? Woordvoerder Thomas Biebauw van Binnenlandse Zaken legt het uit aan HLN.

“Als je dringende hulp nodig hebt, kan je bellen naar de nummers 112 voor brandweer of ziekenwagen of 101 voor de politie”, zegt Biebauw. “Maar bel alleen naar 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een potentieel levensbedreigende situatie bevindt. Als je toch belt naar 112 belt voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je niet verder helpen maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen.”

Het noodnummer 1722 moet je bellen als je de brandweer nodig hebt voor hulp bij wateroverlast en/of stormschade. “Het nummer wordt geactiveerd op basis van de KMI-voorspellingen”, zegt Biebauw. “Meestal enkele uren voor de storm zich aandient.” Die activatie wordt aangekondigd via de media.

“Als je 1722 belt, vragen we je om geduld te oefenen”, melden de hulpdiensten. “Haak niet in want daardoor kom je opnieuw achteraan de wachtrij terecht. Tijdens noodweer loopt het aantal telefoontjes zeer snel hoog. De brandweer doet al het mogelijk om je zo snel mogelijk te helpen maar kan niet altijd overal tegelijk zijn. Dus als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt.

Heb je beperkte schade? “Bel dan niet meteen de hulpdiensten”, aldus nog Thomas Biebauw. “Zij zullen het ongetwijfeld al druk genoeg hebben. Als er gewoon een boom omgewaaid is in je tuin, of schade is aan een glazen koepel of terrasoverkapping, regel je het best zelf.” Neem in dat geval voldoende foto’s die je later aan je verzekering kan voorleggen, en contacteer een vakman.