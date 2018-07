Naar Brussel voor de nationale feestdag? Dit moet je weten bvb

21 juli 2018

09u00

Bron: Belga 2 Het verkeer zal in de hoofdstad vandaag hinder ondervinden van de festiviteiten rond de nationale feestdag. Dat meldt de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Wie wil deelnemen aan de feesten krijgt de raad het openbaar vervoer te gebruiken. Dat zal voor de gelegenheid een uitgebreide dienstverlening hebben. Er zijn parkings onder meer in Kraainem (metro), Heizel, Delta en Roodebeek.

Naar aanleiding van de nationale feestdag op 21 juli in Brussel, zullen de volgende straten en buurten niet meer toegankelijk zijn voor het verkeer: Poelaertplein, Regentschapsstraat/Koningsstraat en -plein, de Zavel, de straten rond het Park van Brussel, het Troonplein, de straten rond de kathedraal van St Michiel en St Goedele, de Wet- en Belliardstraat en de sector Schuman/Oudergemselaan. Het Paleizenplein wordt afgesloten vanaf 20 juli in de avond tot 22 juli in de ochtend.

Te Deum

Voor het Te Deum wordt van 7u30 tot 10u het verkeer verboden rond de kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele en de Pachecolaan, Berlaimontlaan, Keizerinlaan, Keizerslaan, Loksumstraat, Kardinaal Mercierstraat en Kantersteen. Vanaf 7.30 u is er een gedeeltelijke afsluiting van de Koningsstraat voor de verplaatsing van de escortes.

Defilé

Het defilé zal plaatsvinden tussen 16 en 18u en dat betekent vanaf 12u/12u30: sluiting Reyerstunnel richting centrum, sluiting Jubelpark + Wettunnel en sluiting Oudergemlaan (tussen Jacht en Schuman). Vanaf 12u30 tot ongeveer 18u: verboden voor alle verkeer op en rond de onmiddellijke omgeving van de vorming van het defilé, Kortenberglaan (tussen Renaissance en Schuman), Schumanplein, Archimedesstraat, Wetstraat (inbegrepen inrit Blijde Inkomsttunnel) en Lambermontstraat.

Vanaf 14u tot ongeveer 18u: Troonplein bovengronds (geen enkele afsluiting van de tunnels is voorzien met uitzondering van de uitgang Belliard), Kunstlaan et Regentlaan tussen Troon en Wetstraat (afsluitingen enkel bovengronds), Luxemburgstraat en Montoyerstraat, Belliardstraat (inbegrepen de uitgang Belliard van de Troontunnel en de grote Belliardtunnel richting E40/Tervuren).

Vuurwerk

Het gedeelte van de Wetstraat tussen Kunst/Wet en de Koningsstraat (voor het parlement) blijft afgesloten tot het einde van het vuurwerk. Het vuurwerk zal plaatsvinden op het Paleizenplein tussen 23u en 23u30.

Meer informatie over de feestelijkheden vind je op 2107.be