Naamsepoorttunnel weer open voor verkeer, maar fileleed nog niet van de baan FT HA

12u43

Bron: VRT, Belga 447 Photo News Eén ongeval in de Naamsepoorttunnel stuurde vanmorgen het verkeer in Brussel grondig in de war. (Archieffoto) De Naamsepoorttunnel is kort na de middag opnieuw opengegaan voor het verkeer in beide richtingen. Dat meldt Brussel Mobiliteit. Er zijn wel nog gevolgfiles die nog een tijdje zullen duren, zegt woordvoerster Inge Paemen.

Een voertuig reed vanochtend rond 6.30 uur tegen een verkeerslicht en ging door de middenberm in de tunnel. Bij dat ongeval vielen drie gewonden, maar niemand verkeert in levensgevaar. Het ongeluk zorgde voor een verkeersinfarct op de de kleine ring en omgeving. VRT-verkeersanker Hajo Beeckman riep bestuurders op het centrum van de hoofdstad te vermijden. "Er is geen doorkomen aan", klonk het. Op de stedelijke invalswegen liepen de vertragingen op van drie kwartier tot liefst twee uur. Ook verschillende tramlijnen van de MIVB ondervonden hinder, maar rijden ondertussen opnieuw normaal, meldt de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij op Twitter.

Oververzadiging

De tunnel is iets na 12 uur weer vrijgemaakt voor het verkeer, maar het fileleed is nog niet van de baan. Volgens Inge Paemen van Brussel Mobiliteit kan de verkeersellende nog een tijd duren.

Ondertussen heeft de politie ook gevraagd om Leopold II-tunnel richting Zuid af te sluiten voor alle verkeer vanwege oververzadiging.

#TunnelBru, De Leopold II-tunnel is weer open voor alle verkeer richting Zuid. Er is nog verkeershinder op de Kleine Ring, maar de files nemen gestaag af. Mob Iris(@ MobirisNLFR) link

#mivbT19 T51 T92 T93 T94

rijden weer normaal#mivb STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link