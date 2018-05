Naamse vader verdwijnt na onrustwekkende sms mvdb

22 mei 2018

14u50

Bron: La Dernière Heure - 7s7 0 "Ik ga weg, je kunt je leven opnieuw starten", luidde een onrustwekkende sms die de vermiste Gwenaël Baudoin (34) vrijdag naar zijn vrouw stuurde, zo meldt La Dernière Heure vandaag. De man uit Dorinne, een deelgemeente van het Naamse Yvoir, is nog steeds vermist.

De federale politie heeft gisteren een opsporingsbericht verspreid in de hoop de vader van twee kinderen terug te vinden.

Gwenaël Baudoin werd vrijdagavond voor het laatst gezien tussen 19:45 en 20:10 uur in Mettet (provincie Namen), op zo'n 30 kilometer van zijn woonplaats. Hij is sindsdien spoorloos.

Baudoin heeft een normale lichaamslengte. Hij heeft lichtbruin haar en een lichte kaalheid. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een wit shirt met blauwe bloemen en een beige broek. Gwenaël Baudouin verplaatst zich een blauwe Peugeot Bipper met kenteken 1-BXR-486.

Mensen die meer informatie hebben over deze verdwijning worden uitgenodigd om telefonisch contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of per e-mail via het adres opsporingen@police.belgium.eu

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.