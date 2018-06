Naamse treinbestuurders sluiten zich aan bij wilde staking JV HA

08 juni 2018

17u02

Bron: Belga 26 Door een spontane staking van verschillende treinbestuurders zijn er vertragingen en afschaffingen mogelijk voor treinen van en naar Welkenraedt, in de provincie Luik. Dat meldt de NMBS. De actie ontstond in de stelplaats van Welkenraedt en is inmiddels uitgebreid naar de stelplaats van Namen, waar een aantal treinbestuurders ook het werk heeft neergelegd. De impact op de avondspits is nog niet gekend.

Volgens een woordvoerder werden tot dusver al veertien treinen afgeschaft, wat voornamelijk in de regio van Luik tot hinder heeft geleid. Reizigers krijgen het advies zich te informeren via de website van de spoorwegmaatschappij.

"De NMBS veroordeelt deze wilde actie, waarvan de reiziger het slachtoffer is", zegt de woordvoerder. De NMBS probeert de dienst op de getroffen lijnen zo goed mogelijk te verzekeren. Omdat het over een wilde staking gaat, is het moeilijk te voorspellen hoelang de hinder zal duren.

De socialistische bond CGSP in de Luikse regio zegt niets met de actie te maken te hebben. Regionaal secretaris Thierry Moers bevestigt dat de actie is ontstaan in de stelplaats van Welkenraedt. De treinbestuurders zouden niet opgezet zijn met plannen om hun productiviteit te verhogen.

Enkele treinbestuurders uit de stelplaats van Namen hebben zich intussen aangesloten bij de spontane actie, bevestigt een woordvoerder van de NMBS deze namiddag. De gevolgen voor de avondspits zijn nog niet gekend; het spoorbedrijf zegt er alles aan te doen om de dienstverlening te verzekeren.

De nieuwe spoorwegvakbond Metisp-Protect liet weten de stakingsactie te steunen en waarschuwde eerder op de dag al dat de actie in de loop van de dag wellicht nog zou uitbreiden.

Overleg

"De NMBS spreekt al van een akkoord, maar over veel zaken moet nog onderhandeld worden", stelde vicevoorzitter Etienne Hoet van de nieuwe vakbond. Die niet erkende vakbond is onlangs opgericht door oudgedienden van CGSP Cheminots.

Het akkoord werd woensdag beklonken en goedgekeurd door CSC Transcom en de SLFP (Syndicat Libre de la Fonction Publique). Het behelst een loonaanpassing voor treinconducteurs, gekoppeld aan een verhoging van hun productiviteit. De CGSP Cheminots gaf haar zegen niet: die vakbond wil eerst haar basis raadplegen, iets wat de twee andere vakbonden niet hebben gedaan.

In mei had Metisp-Protect over dit dossier een stakingsaanzegging ingediend, maar die werd door HR-Rail, de juridische werkgever van het treinpersoneel, onontvankelijk verklaard.