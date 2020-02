Naamse school annuleert sneeuwklassen in Italië wegens corona mvdb

25 februari 2020

16u55

Bron: RTL INFO 0 Een basisschool uit Andenne (provincie Namen) schrapt een sneeuwklas in Noord-Italië. Een preventieve maatregel wegens de uitbraak van het coronavirus. Het bergdorp Lanzada in de provincie Sondrio behoort tot de uitgestrekte regio Lombardije, maar is minstens 200 kilometer verwijderd van de tien dorpen die door het covid19-virus van de buitenwereld zijn afgesloten. De schooldirectie wil elk risico uitsluiten en annuleert de reis, meldt RTL INFO.

De negentien leerlingen van een basisschool in deelgemeente Coutisse zouden normaal volgende week naar Italië afreizen voor hun skivakantie in schoolverband. Ook al is de regio rond Lanzada nu nog coronavirus-vrij, toch wil de schooldirectie vermijden dat hun kinderen in een situatie terechtkomen waarbij ze niet meer naar huis zouden kunnen terugkeren.

Leerlingen van het zesde middelbaar van het Sint-Romboutscollege uit Mechelen zijn al een week op rondreis in Italië. Zij merken momenteel weinig van het coronavirus. Ook de 131 leerlingen van het Dendermondse Oscar Romero College genieten met volle teugen van hun skivakantie in Zuid-Tirol.



Of aanstaande Italiëreizen van Vlaamse middelbare scholen worden geschrapt, is nog niet aan de orde. De rondreis van het Klein Seminarie in Hoogstraten gaat vooralsnog gewoon door.

Kaart: Lanzada is bijna 200 kilometer verwijderd van Bertonico, het dichtstbijzijnde dorp dat afgesloten is wegens het coronavirus