Naambadge wordt afgeschaft bij NMBS mvdb

23 maart 2019

06u49

Bron: La Dernière Heure - AD 0 Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) zet een stap terug met betrekking tot de verplichte naambadge voor treinconducteurs. De naam zal worden vervangen door een nummer, om het personeel te beschermen tegen eventuele represailles. Dat schrijft La Dernière Heure.

De naambadge werd in november vorig jaar ingevoerd, zodat treinconducteurs zich konden legitimeren als ze administratieve boetes uitschreven. Zonder die legitimatie waren de bekeuringen voor zwartrijden of overlast mogelijk niet rechtsgeldig.

Maar de vakbonden vreesden al van in het begin voor mogelijke wraakacties, bijvoorbeeld op sociale media. Vorige maand riep ACOD-vakbondssecretaris Gunther Blauwens de beleidsmensen nog op “hun gezond boerenverstand te gebruiken: vervang die naam op de badge door een uniek nummer. Zo is achteraf nog altijd te achterhalen welke treinbegeleider welke boete uitschreef, maar hoeven onze medewerkers geen represailles te vrezen tegen henzelf of hun familie.”

De minister geeft nu gehoor aan hun oproep. De wetswijziging zal volgende week in de Kamer worden goedgekeurd.