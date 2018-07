Naakte trucker vrijgelaten onder strikte voorwaarden HA

16 juli 2018

14u23

Bron: VRT 8 De naakte vrachtwagenchauffeur die vrijdagavond een monstercrash veroorzaakte in Bierbeek is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Dat meldt de VRT. De trucker kreeg een rijverbod opgelegd en moet zich psychomedisch laten begeleiden.

Vrijdagavond botste de Pool met zijn vrachtwagen tegen verschillende auto's en een bus van De Lijn in de Vlaams-Brabantse gemeente. De man was onder invloed van amfetamines en vluchtte na de dolle rit volledig naakt een nabijgelegen veld in. Er werd een politiehelikopter ingezet om de trucker te kunnen vatten. De chauffeur werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



De man heeft de feiten erkend. "Maar hij gaf hiervoor een bizarre verklaring", zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. De onderzoeksrechter heeft de vrachtwagenchauffeur vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De man moet een psychomedische behandeling volgen in het ziekenhuis en kreeg ook een rijverbod opgelegd.