Naakte trucker die ravage veroorzaakte was onder invloed van amfetamines BMK

14 juli 2018

17u23 0 De Poolse vrachtwagenchauffeur die gisteren naakt een gigantische ravage aanrichtte op de Tiensesteenweg in Lovenjoel was onder invloed van amfetamines. Dat bevestigt het Leuvense parket.

De man ramde minstens vijf wagens en een bus van De Lijn om vervolgens poedelnaakt in een veld te vluchten. Er moest een politiehelikopter ingezet worden om de verdachte bestuurder op te sporen. Bij zijn arrestatie gedroeg de man zich agressief tegenover de politie die meteen vermoedde dat de 27-jarige onder invloed van drugs was. Een positieve speekseltest bevestigde dat vermoeden. De Pool werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Ondertussen zit de man in de cel in afwachting van zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter. Morgenvoormiddag zal de onderzoeksrechter beslissen of de naakte trucker aangehouden blijft in afwachting van zijn proces.