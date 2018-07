Naakte rondleiding in Fotomuseum in Antwerpen groot succes Delphine Vandenabeele

19 juli 2018

15u16

Bron: VTM Nieuws 0 In het Fotomuseum in Antwerpen vond gisteren een naakte rondleiding plaats. Veertig mensen keken er zonder kleren aan naar de tentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Paul Kooier over voyeurisme.

De rondleiding kon op veel succes rekenen, want ze was direct uitverkocht. Er is intussen zelfs een wachtlijst. Het succes is zo groot dat er ook dit najaar zo'n rondleidingen georganiseerd worden, ook bij andere expo's.