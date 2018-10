Naakte man springt in wagen en dreigt vrouw (70) te verkrachten

mvdb

22 oktober 2018

15u42

Bron: Belga 0 Jurgen A., een man uit Wetteren, riskeert zes jaar cel voor de aanranding van een zeventigjarige vrouw. Hij sprong op 13 augustus 2018 in haar wagen toen ze haar woning verliet om te gaan zwemmen.

A. was helemaal naakt op dat ogenblik en eiste seks met de vrouw. Hij bedreigde haar, kleedde haar uit en blinddoekte haar met haar blouse. Het slachtoffer moest uitstappen en werd op een tuinstoel geduwd. Er werd erger voorkomen, omdat de vriendin van de oudere dame net arriveerde om mee te gaan zwemmen. A. zette het op een lopen, maar kon later gevat worden door de politie.

Trauma

De advocaat van het slachtoffer vertelde de correctionele rechter in Dendermonde dat de vrouw nog altijd getraumatiseerd is door de feiten. Ook de openbaar aanklager tilde erg zwaar aan wat gebeurde. Die vorderde zes jaar cel. A. liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat, die wist te vertellen dat de man "zich schaamt". De rechter doet volgende maand uitspraak in deze zaak.