Na Zwarte Piet ligt nu ook Sinterklaas onder vuur: “We beliegen en bedriegen onze kinderen”

22 november 2019

Het is niet langer alleen de figuur van Zwarte Piet die - vooral bij onze noorderburen, maar ook bij ons - al enkele jaren aanleiding geeft tot soms heftige discussies rond de al dan niet racistische kleur ervan. Ook de figuur van Sinterklaas is nu voer voor discussie. Het debat werd geopend door Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof aan de UGent. "Sinterklaas is moreel bedenkelijk", schrijft hij in een opiniestuk in De Morgen. "We kunnen Sinterklaas ook vieren zonder er een complot van te maken."

Boudry vindt dat we “nogal lichtzinnig omspringen met het beliegen en bedriegen van onze kinderen”. “Kinderen worden jaar op jaar bedrogen en voorgelogen door zowat iedereen die ze vertrouwen. Hun lichtgelovigheid wordt schaamteloos uitgebuit, hun kritische vragen worden met smoesjes afgewimpeld en met valse ‘bewijzen’, zoals half aangevreten wortels en verdwenen suikerklontjes. Kosten noch moeite worden gespaard om de jaarlijkse intocht te ensceneren, om het allemaal levensecht te doen lijken”, klinkt het in De Morgen.

Toch vindt Boudry niet dat de kindervriend volledig moet verdwijnen. “Maar ik wil graag de discussie voeren. Collectief bedrog is niet de enige manier om zo’n feest te vieren. Ik kan me best een Sinterklaasfeest voorstellen waarbij ook de kinderen weten dat het een toneeltje is dat wordt opgevoerd, maar waar ze graag in meegaan. Heel jonge kinderen zijn al in staat om het onderscheid te maken tussen feit en fictie.”

“Ze wéten dat sprookjesfiguren niet echt zijn, ze weten ook dat ze geen bord moeten bijzetten voor hun ingebeelde vriendje”, gaat de wetenschapsfilosoof verder. “We zeggen hen dat ook, maar bij Sinterklaas is het anders. Nee, nee, hij is echt, zeggen we. En kinderen geloven dat, want hun ouders zouden toch niet liegen? Wanneer ze dat toch blijken te doen, kan dat tot een vertrouwensbreuk leiden”, aldus Boudry. “Over Sinterklaas kan je zeggen dat zijn niet-bestaan zijn enige blaam is. Maar het is wel een serieuze blaam, waar we nogal licht over gaan.”