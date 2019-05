Na zondag mogelijk twee tot vier extra Nederlandstaligen in parlement, met dank aan ... de Franstaligen TT

23 mei 2019

12u39 4 In het volgende federale parlement zullen na de verkiezingen van zondag waarschijnlijk twee, maar mogelijk zelfs vier extra Nederlandstaligen zetelen. En dat met dank aan ... de linkse Franstalige partijen.

Onze federale Kamer telt 150 parlementsleden, die zijn ingedeeld volgens taalgroep. Momenteel zijn er 87 Nederlandstaligen en 63 Franstaligen. Kamerleden uit de Vlaamse provincies zijn automatisch lid van de Nederlandse taalgroep, die uit de Waalse provincies van de Franse. Kamerleden uit Brussel worden ingedeeld afhankelijk van in welke taal ze als eerste de eed afleggen.

De verdeling in taalgroepen is belangrijk bij bijvoorbeeld bijzondere wetten die met een tweederdemeerderheid en een meerderheid in elke taalgroep goedgekeurd moeten worden. Een regering probeert ook meestal een meerderheid in beide groepen achter zich te hebben, al is dat niet verplicht en was dat de laatste twee keren niet meer het geval. De regering-Di Rupo had geen Nederlandstalige meerderheid, de regering-Michel geen Franstalige.

Brussel-Halle-Vilvoorde

De verhouding 87-63 ligt relatief vast: tot in 2014 konden Nederlandstaligen nog wel een zetel halen in Brussel-Halle-Vilvoorde, maar die kieskring werd bij de vorige verkiezingen gesplitst. Een eis van de Vlamingen die wel als gevolg had dat de Nederlandstaligen in Brussel voortaan op eigen kracht moesten zien verkozen te worden. En dat lukte in 2014 alvast niet. Met vijftien te verdelen zetels moet een partij in Brussel ongeveer 6,7 procent halen om een verkozene te halen, grootste Nederlandstalige partij Open Vld scoorde toen amper 2,66 procent.

De oplossing om toch Nederlandstaligen uit Brussel in de Kamer te krijgen, vonden enkele Vlaamse partijen deze keer dan ook bij ... hun Franstalige collega’s. Politicoloog Dave Sinardet somde de vier mogelijke ‘extra’ Vlamingen in de Kamer op in een tweet. Zo staat Groen-kandidate Tinne Van der Straeten op de derde plaats van de Ecolo-lijst. Een meer dan verkiesbare plaats, aangezien de partij in Brussel op meer dan 20 procent wordt gepeild.

De eenheidslijst PTB*PVDA, die vooral Franstaligen telt, wordt dan weer getrokken door een Nederlandstalige, Maria Vindevoghel. Ook zij maakt als lijsttrekker een goede kans om verkozen te worden: de PTB*PVDA schommelt rond de 7 procent in de peilingen, net genoeg voor een zetel. Moeilijker lijkt het te worden voor Lydia Desloover, die op de vijfde plek staat op de PS-lijst. De Franstalige socialisten zullen sowieso hun best moeten doen om hun huidige vijf zetels te behouden en dan moet Desloover bovendien nog hopen dat er niemand van de andere kandidaten over haar springt qua voorkeurstemmen.

In Brussel staan twee Nederlandstalige kandidaten op quasi zeker verkiesbare plaatsen: @TinneVdS op 3 @ecolo/@groen en Maria Vindevoghel op 1 @pvdabelgie.

Mogelijk ook verkiesbaar is Lydia Desloover op 5 @PSofficiel/@sp_a.

Alsook @ColebundersGaby op 3 bij de PTB in ... Luik. Dave Sinardet(@ DaveSinardet) link

Lukt het N-VA toch?

Open Vld, CD&V, Vlaams Belang en N-VA proberen het ondanks de grote horde toch opnieuw op eigen kracht in Brussel. Van die vier lijkt enkel N-VA in de buurt te komen van een mogelijke verkozene: in onze laatste Grote Peiling zouden de Vlaams-nationalisten op 5,7 procent eindigen en komt de drempel dus in zicht.

Ook in Luik maakt een Vlaming trouwens kans verkozen te geraken: Limburger Gaby Colebunders staat op de derde plaats voor de PTB in de kieskring Luik. Als hij verkozen geraakt, zal hij echter sowieso deel uitmaken van de Franse taalgroep.