Na Weinstein-schandaal en #metoo: "Mannen, laat je horen met #NOTme" rvl

17u13

Bron: Belga 0 BELGA Hilde Vautmans (Open Vld). Europarlementslid Hilde Vautmans(Open Vld) lanceert op Twitter een oproep aan mannen om massaal te reageren tegen seksuele intimidatie met de hashtag '#NOTme". Met de talloze getuigenissen van vrouwen wereldwijd die ooit te maken kregen met seksueel misbruik of intimidatie, onder de hashtag '#MeToo', ligt de focus nu bij de vrouwen, vindt Vautmans, "terwijl we naar de mannen moeten kijken".

Naar aanleiding van het schandaal rond filmbons Harvey Weinstein, en daarna ook getuigenissen over seksuele intimidatie bij ons, gingen vrouwen op Twitter massaal aan de slag met de hashtag '#MeToo', om hun persoonlijke ervaringen te delen. Vautmans wil daar echter "niet te lang in blijven hangen". "Ik richt mij tot de mannen: waar blijven jullie?", vraagt ze. "De manier waarop we over seksuele intimidatie spreken legt de focus bij de vrouwen, terwijl we naar de mannen moeten kijken", aldus het Europarlementslid.



Ze vraagt mannen om een standpunt in te nemen tegen seksueel misbruik, en dat onder de hashtag '#NOTMe'. Partijgenoot en fractievoorzitter van de liberalen in het Europees Parlement Guy Verhofstadt schaarde zich intussen al achter die boodschap.





Geen zin om te blijven hangen in #metoo. Waar blijven de mannen met #NOTme ? Dat zou de normaalste zaak moeten zijn pic.twitter.com/LUZLAn9ca5 Hilde Vautmans(@ hildevautmans) link