Na vleesfraude bij Veviba legt regering FAVV bijkomende controles op

21 maart 2018

13u50

Bron: Belga 0 Wanneer de crisis rond de vleesfraude is gaan liggen, zal Vlaanderen acties opzetten om het vertrouwen van de binnen- en buitenlandse consument in de vleessector te herstellen. Dat heeft Vlaanderen ook gedaan na de fipronilcrisis. Zo kondigde federaal minister Landbouw Denis Ducarme (MR) vandaag aan dat er bijkomende controles uitgevoerd zullen worden bij het federaal voedselagentschap FAVV.

Vandaag waren de minister van Landbouw Denis Ducarme, minister van Volksgezondheid Maggie De Block, minister van Justitie Koen Geens en gedelegeerd bestuurder van het federaal voedselagentschap FAVV Herman Diricks afgezakt naar de verenigde Kamercommissies Volksgezondheid en Bedrijfsleven nadat het parlement gisteren het FAVV-verslag had ontvangen.

Vandaag kondigde minister Ducarme in de Kamer aan dat er per trimester één onaangekondigde controle komt, zowel bij de 106 slachthuizen, 476 versnijderijen als bij de 478 koelinstallaties. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw (CD&V), zal de resultaten van die audit mee opvolgen.

"De enige manier om de mazen van het net te sluiten, is het bestaan van performante beheers- en controlesystemen. Daarbij is er een combinatie nodig van administratieve controles en plaatscontroles. En er moeten onaangekondigde controles zijn. Dat is de enige manier om dat soort fraude tegen te gaan", aldus Schauvliege.

Proactieve houding

Volgens minister Ducarme had het FAVV op basis van zijn prerogatieven kunnen handelen ondanks het feit dat het gerecht een onderzoek naar de Veviba-fraude was gestart. Hij vindt ook dat de actoren op het terrein een meer proactieve houding moeten aannemen voor de bescherming van de voedselfraude. Hij vraagt zich af waarom niet-conforme producten niet werden opgemerkt bij het afleveren van de uitvoercertifictaten, en waarom de Nationale Onderzoekseenheid (NOE) geen doorgedreven onderzoek heeft gevoerd.

De minister kondigde ook aan dat de twee audits die de regering heeft bevolen over het FAVV tegen de zomer moeten klaar zijn. Op basis hiervan zullen de nodige hervormingen worden doorgevoerd.

Voor Herman Diricks zijn de audits "een belangrijke opportuniteit voor de verbetering van de werking van het FAVV". Indien de controles moeten versterkt worden, staat het agentschap hier volgens hem achter, mits de nodige middelen volgen. Diricks wees er ook op dat de Vevibafraude qua omvang en qua aard "een onaangename verrassing was". Dergelijke fraude kan volgens hem niet met de gewone eerstelijnscontrole opgespoord worden, maar wel met inzet van grote middelen, waarbij hij verwees naar de verklaring van de Luikse procureur-generaal De Valkeneer dat er 60 mensen werden ingezet.

Volksgezondheid

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wees erop dat het verslag van het FAVV bevestigt dat de volksgezondheid niet in gevaar geweest is door de Vevibacrisis. Bij de tests op het diepgevroren vlees bleek alles conform te zijn, terwijl bij simulaties op vlees afkomstig van de steekplaatsen bleek dat inderdaad de kans bestaat dat micro-organismen op de huid in het vlees terecht kunnen komen.

Omdat het niet gaat om de eerste voedselcrisis, wordt het een lastige klus om het beschadigde consumentenvertrouwen te herstellen. Schauvliege plant alvast met het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) maatregelen om "ons vlees te promoten en in de kijker te zetten".