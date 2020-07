Na Vlaanderen kleuren nu heel België, Zeeland en Zuid-Holland oranje op Europese kaart JTO

31 juli 2020

14u37

Bron: Belga 0 België, Zeeland en Zuid-Holland staan op de nieuwste kaart van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) voortaan oranje ingekleurd. Dat betekent dat de drempel van 20 coronagevallen per 100.000 inwoners op twee weken tijd er werd overschreden, zo blijkt vandaag uit de informatie op de website van het ECDC.

Vorige week vrijdag werd Vlaanderen al oranje ingekleurd. Wallonië en Brussel bleven toen nog geel ingekleurd op de overzichtskaart, maar dat is nu dus gewijzigd. Het ergst is het evenwel gesteld in het land Luxemburg, dat donkerrood kleurt en waar er de voorbije twee weken 243,4 gevallen per 100.000 inwoners waren. Voor België waren dat er 35,8 per 100.000 inwoners.

Het merendeel van de Europese regio's kleurt voorlopig nog steeds geel. Zweden blijft echter grotendeels oranje gekleurd, net als een aantal gebieden in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje. Donkerrode gebieden zijn er ook in Roemenië en het noorden van Spanje.

