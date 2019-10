Exclusief voor abonnees Na Vlaamse euforie wacht federale miserie Isolde Van den Eynde

01 oktober 2019

17u40 0 Nu de Zweedse puzzel gelegd is, kan er eindelijk verder aan de federale puzzel worden gewerkt. Daar staat N-VA voor een catch 22: besturen met de PS, de baarlijke duivel, of oppositie voeren naast een versterkt Vlaams Belang dat stevig de gaspedaal induwt?

N-VA kreeg op 26 mei een pandoering van jewelste. Maar een Vlaamse coalitie vormen zonder N-VA was quasi onmogelijk. Federaal liggen de kaarten helemaal anders. PS - en niet N-VA - zit daar in een zetel. Er zijn twee opties: paars-geel (met socialisten, liberalen en N-VA) of paars-groen (met socialisten, liberalen en groenen). Beide coalities kunnen versterkt worden met CD&V. De federale informateurs zetten sinds dag één in op paars-geel. De reden is simpel: die coalitie heeft een meerderheid aan elke kant van de taalgrens. Maar de federale formatie stokte zolang de regionale regeringen niet rond waren.

