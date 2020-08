Exclusief voor abonnees

Na vijf maanden duidelijkheid over duizenden coronadoden in Vlaamse woonzorgcentra: dit zijn de slachtoffers

Tommy Thijs

26 augustus 2020

Wetenschappelijk instituut Sciensano heeft vandaag, meer dan vijf maanden na het begin van de corona-epidemie in ons land, de dodentol naar beneden bijgesteld. 121 dubbel of foutief getelde sterfgevallen zijn uit de statistieken verdwenen, doordat de Vlaamse woonzorgcentra gedetailleerdere gegevens over hun overlijdens hebben overgemaakt. Meer dan 2.500 ‘anonieme’ sterfgevallen krijgen zo eindelijk wel een gezicht.