Exclusief voor abonnees

Na vierdaagse EU-top blijft dé vraag: zijn we gerold door de Nederlanders?

DM

22 juli 2020

05u30

0

België zal jaarlijks meer dan 1 miljard euro extra bijdragen aan de EU-meerjarenbegroting, maar krijgt daar iets voor terug: geld uit een brexitfonds én 5 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Dat is beslist op een historische vierdaagse EU-top. Een goeie zaak? Of hebben we ons laten rollen door Nederland?