Na vier trekkingen zonder winnaar zal fabelachtige EuroMillions-jackpot van 190 miljoen euro nu vallen KVE

07 oktober 2019

18u00 17 Al vier trekkingen lang ging niemand met het hoogste lot lopen, waardoor de 190 miljoen euro op stal bleef. Maar dinsdag gaat de fabelachtige EuroMillions-jackpot bij de vijfde trekking sowieso de deur uit, desnoods in rang twee.

De veelbesproken EuroMillions-trekking houdt al weken de spanning erin en er wordt ook beduidend meer ingezet dan normaal.

De afgelopen vier trekkingen leverden geen winnaar op. Maar dinsdag- bij de vijfde trekking - moet de jackpot vallen, ook al heeft niemand de vijf juiste cijfers en twee sterren aangekruist.

Indien er geen winnaar is in rang één, dan schrijft het reglement voor dat wordt afgezakt naar rang twee of lager.

Op 24 september kon een landgenoot nog 5 miljoen euro op zijn of haar rekening bijschrijven na winst in rang twee.

De grootste winst die een Belg ooit kon verzilveren bij EuroMillions was 168 miljoen euro bij een trekking in oktober 2016.