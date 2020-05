Na valse start en spook van sabotage: voorzittersverkiezingen bij Open Vld krijgen herkansing om 13 uur Tommelein: “Het is niet goed dat we nu verdachtmakingen beginnen rondsturen” ADN HAA

19 mei 2020

09u14

Bron: De Ochtend, Radio 1, Belga 8 Een valse start voor de voorzittersverkiezingen bij Open Vld gisteren . Al meteen doken technische problemen bij het stemsysteem op en het zou zelfs mogelijk zijn geweest om twee keer te stemmen. En nu? In een gezamenlijke mededeling klinkt het dat de verkiezingen om 13 uur kunnen herstarten. Vrijdagmiddag weten we wie het wordt, of wie doorstoot naar een tweede stemronde.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Om 10 uur gingen de digitale en telefonische stemloketten gisteren open om de opvolger van Gwendolyn Rutten te kiezen. Een uur later was de stemming alweer stilgelegd. Oorzaak? Een bug, waardoor het kiessysteem niet helemaal waterdicht was. Door verschillende browsers te openen, kon er meerdere keren gestemd worden.

Herziening, ook door externen

“Zo’n systeem moet waterdicht zijn en ik vind het bijzonder jammer dat we met deze zaken geconfronteerd worden”, reageerde kandidaat-voorzitter Bart Tommelein in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Het was een lid uit het team van Lachaert dat ontdekte dat er dubbel kon gestemd worden en dat meldde aan het kiescomité. “Het is nu helemaal herzien, ook door twee externen”, klinkt het.

Vanaf 13 uur kunnen de leden hun stem opnieuw uitbrengen, zowel online als telefonisch. In een gezamenlijke mededeling zeggen de voorzitter van het Kiescomité en van de statutaire commissie, in overleg met de kandidaten, dat de fout uit het stemsysteem werd gehaald. Intussen is het gehele systeem volledig gecontroleerd en geverifieerd, ook door externe ICT-experts.

Het democratisch verloop van de verkiezingen was, is en blijft onze grootste prioriteit Gezamenlijke mededeling

Kandidaat-opvolgers

De stemming wordt volledig overgedaan, dus wie gisteren al stemde, zal dat vanaf vanmiddag opnieuw moeten doen. Ter herinnering: de kandidaten om Rutten op te volgen, zijn Bart Tommelein, Egbert Lachaert, Els Ampe en Stefaan Nuytten.

De eerste stemronde zal nog steeds eindigen op 22 mei om 12 uur, nu vrijdag dus. De eventuele tweede stemronde, wanneer geen van de kandidaten een meerderheid haalt, blijft gehandhaafd van maandag 25 mei tot vrijdag 29 mei. “We benadrukken dat elke stemverrichting - online en telefonisch - anoniem verloopt en onder toezicht staat van de gerechtsdeurwaarder”, staat nog in de mededeling. “Het democratisch verloop van de verkiezingen was, is en blijft onze grootste prioriteit.”

‘De wet van Murphy’

Kandidaat-voorzitster Els Ampe sprak gisteren nog van sabotage. “Ik betreur dat”, aldus Tommelein in ‘De Ochtend’. “Het is niet goed dat we nu verdachtmakingen beginnen rondsturen. Ik denk dat het te maken heeft met nieuwe software die niet getest is zoals het zou moeten. De kandidaten hebben daar niets mee te maken.”

Ook het feit dat Yannick De Clercq de voorzitter is van de raad van bestuur van het Gentse callcenterbedrijf dat instaat voor de televoting, deed de wenkbrauwen fronsen. Hij is de vader van Gents burgemeester Matthias De Clercq, die bekendstaat als een fervent voorstander van een paars-groene regering. “Op de duur wordt het inderdaad een beetje de wet van Murphy, zoals Bart zegt”, zegt Lachaert daarover. “We hebben met de vier kandidaten gepraat. Ik denk dat we nu in vertrouwen met dit bureau zullen kunnen samenwerken en er mee verder kunnen.”

Uiterlijk eind mei weten we wie Gwendolyn Rutten opvolgt en de komende jaren -een voorzittersmandaat duurt in principe vier jaar- aan het hoofd zal staan van de Vlaamse liberalen.

Lees ook:

ONZE OPINIE. Het zijn uilskuikens die aansturen op nieuwe verkiezingen (+)

Spook van sabotage doemt weer op: voorzittersverkiezing Open Vld al na 1 uur stilgelegd (+)