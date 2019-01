Na twee jaar: Hallepoorttunnel is eindelijk af en heeft een artistieke look IB

17 januari 2019

02u30

Bron: Belga 0 Twee jaar heeft het geduurd, 32 miljoen euro heeft het gekost, maar nu is de Hallepoorttunnel in Brussel af. De tunnel is volledig gerenoveerd en er zijn ook enkele artistieke elementen in aangebracht. Nog enkele weken zal de tunnel 's nachts gesloten zijn voor de laatste finetuning en tests, maar vanaf februari is hij permanent open voor het autoverkeer.

Gisterenavond rond 22.30 uur kon de pers een bezoek brengen aan de totaal gerenoveerde Hallepoorttunnel. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet legt uit wat er vernieuwd is: "Alles, het is een totaal nieuwe tunnel: de grond, het plafond, de zijwanden, elektriciteit, ventilatie. Het is een 'smart'-tunnel, die we op afstand kunnen bedienen."

Alles kan gecontroleerd worden, zonder dat in de tunnel hoeft te worden gegaan. Er is veel aandacht besteed aan brandveiligheid en bij een incident gaan de nooduitgangen, permanent verlicht met groene leds, automatisch nog beter zichtbaar worden door flitsende spots.

Artistieke elementen

Opvallend is niet alleen de verlichting bij het binnenrijden. Die was er al. Nu zijn er ook op de zijwanden artistieke elementen aangebracht die met gekleurde ledspots verlicht worden. Minister Smet: "Dit is de eerste keer dat er een artistieke interventie -die naam waardig- is in een Brusselse tunnel. De Hallepoorttunnel ligt onder het middeleeuws museum van de Hallepoort en hier zijn details van ridders uitvergroot. Rijd je er aan 50 kilometer per uur door, dan heb je een maximaal effect van die scenografie. Sta je stil, dan ga je enkele details opmerken. Dat is gewoon mooier en dan kunnen de mensen zien dat we een nieuwe moderne tunnel hebben."

Die artistieke touch zal ook aangebracht worden in de andere tunnels die het Brussels Gewest nog gaat renoveren. Smet licht een tipje van de sluier: "In de Leopold II-tunnel komen er afbeeldingen van voorhistorische dieren. In de Belliardtunnel zullen elementen uit Europa scenografisch verwerkt worden."

Technoclub Fuse in de Blaesstraat, buren eigenlijk van de Hallepoorttunnel, organiseert zaterdagnacht een feestje in de tunnel. De 2.000 tickets hiervoor waren op vijf uur tijd uitverkocht.

Vanavond stelden we de gerenoveerde Hallepoorttunnel voor. De nieuwe tunnel is een staaltje modern vernuft waarbij veiligheid centraal staat.

Visueel maakten we de link met de middeleeuwse Hallepoort, die boven deze tunnel ligt. #BrusselsForPeople pic.twitter.com/Lupn95AgKo Pascal Smet(@ SmetPascal) link