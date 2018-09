Na tragisch ongeval met Nederlandse bolderkar in Oss: honderdtal Belgische exemplaren preventief teruggeroepen AW

24 september 2018

18u09

Bron: ANP, eigen berichtgeving 0 De fabrikant van de stint, die vorige week betrokken was bij het ongeval op het spoor in Oss, laat alle voertuigen die in gebruik zijn controleren. In België worden er een tachtig- tot honderdtal karretjes teruggeroepen. In Nederland gaat het over zo'n 3.500 stints. Het bedrijf doet dat in afwachting van onderzoek naar het ongeluk.

In een boodschap aan de afnemers van de stints, laat de woordvoerder van het bedrijf weten vanaf vandaag alle karren te controleren. “In afwachting van de uitslag van het onderzoek, controleren we alle stints op alle veiligheidspunten en vervangen we preventief onderdelen." De elektrische bolderkarren worden voornamelijk gecontroleerd op eventuele technische mankementen. In België rijden er volgens de producent tachtig tot honderd van zulke karretjes rond.



Vervoer voor kleine kinderen

Aangezien de grote karren vooral gebruikt worden om kleine kinderen mee te vervoeren, heeft het bedrijf ook een mail naar al zijn klanten gestuurd met daarin een checklist waarmee de afnemers, vooral kinderdagverblijven, de stints voorlopig zelf kunnen nakijken op verschillende punten.

Na het ongeval besloten verschillende kinderopvangorganisaties alvast om voorlopig geen gebruik meer te maken van de stints om hun kinderen te vervoeren. Ze willen eerst zeker weten of het ongeluk niet is veroorzaakt door een technische storing in het elektrisch aangedreven voertuig.

Mogelijke oorzaak

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland onderzoekt of de elektromagnetische stralingen van de spoorweg de oorzaak kunnen zijn van het tragisch ongeluk. Daarbij zouden de stralen de elektrische aansturing van de bolderkar hebben verhinderd waardoor die niet meer tijdig kon oversteken. Het resultaat van het onderzoek zal waarschijnlijk nog enkele dagen op zich laten wachten.