Na Theo Francken ontvangt nu ook CD&V-politicus Wouter Beke brief met wit poeder

03 januari 2019

21u36

Bron: Twitter 7 CD&V-voorzitter Wouter Beke ontving vandaag op het hoofdkwartier van de partij een brief met wit poeder. Dat schrijft de politicus in een bericht op zijn Twitteraccount. De politie en de Civiele Bescherming kwamen ter plekke. Uit onderzoek bleek dat het poeder geen schadelijke stoffen bevatte.

“Een brief met wit poeder - gericht aan mezelf - gekregen op het partijhoofdkwartier van CD&V. Het blijkt vals alarm te zijn”, tweet Wouter Beke. “Tonnen respect voor het werk van politie en Civiele Bescherming, die dit alles enorm professioneel en nauwkeurig aanpakten.”

Meerdere poederbrieven

Deze ochtend ontstond ook heel wat commotie in en rond het gemeentehuis in de Diegemstraat in Zaventem. Ook daar was namelijk een brief met verdacht poeder toegekomen. De brief werd geopend door de onthaalbediende die meteen algemeen directeur Wim Debruyn verwittigde. Hij zette de alarmprocedure in gang. De bediende en Debruyn werden in quarantaine gehouden. De vier andere personeelsleden die in het gemeentehuis aanwezig waren — het was er rustig door de eindejaarsperiode — moesten binnen blijven. Burgemeester Ingrid Holemans was niet in het gemeentehuis op dat moment.

Rond 13 uur werd het gemeentehuis uiteindelijk vrijgegeven. De gele substantie bleek onschadelijk.

Ook N-VA-politicus en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken ontving deze week, op oudejaarsavond, een brief met verdacht poeder in. De brief was maandagvoormiddag aangekomen op het gemeentehuis in Lubbeek, waar Francken burgemeester is. De N-VA’er had de brief meegenomen naar huis en daar geopend.

De woning van Francken werd meteen onder quarantaine geplaatst en het medisch interventieplan werd afgekondigd. Zowel Franckens gezin als twee medewerkers die ook aanwezig waren, moesten medisch onderzocht worden. De Civiele Bescherming ging ter plaatse om de brief op te halen. Na onderzoek bleek dat de brief meel en plastic bevatte.

Francken reageerde scherp op het incident en stak de schuld op persoonlijke aanvallen die tegen hem gericht waren.