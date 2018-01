Na stopzetten 'Samen' kiest Jinnih Beels voor sp.a: "Hartverscheurende keuze" FT

18 januari 2018

19u46 268 'Samen' bestaat niet meer in Antwerpen en dus moeten de onafhankelijken op de lijst op zoek naar andere (politieke) oorden. Jinnih Beels, die de tweede plek bekleedde op de stadslijst, kiest nu voor sp.a. Dat heeft ze deze avond gezegd. En die keuze was niet gemakkelijk.

Nadat gisteren de stekker uit het groen-linkse kartel 'Samen' getrokken werd, was het afwachten wat onafhankelijken, onder wie Jinnih Beels, zouden doen. Vaststond dat - indien ze wilden opkomen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen - ze kleur zouden moeten bekennen: sp.a of Groen. Die keuze heeft Beels deze vanavond alvast gemaakt. Het 'witte konijn' bij 'Samen', waar ze op een tweede plek prijkte, kiest nu voor sp.a Antwerpen.

Nochtans zag ook Wouter Van Besien (Groen) haar graag komen. Dat verklaarde hij gisteren nog door te zeggen dat hij "veel respect heeft" voor Jinnih en dat hij erop vertrouwde dat ze "de goede keuze" zou maken. Ook sp.a had laten weten Beels graag in haar rangen te willen sluiten, "want Tom Meeuws zal niet noodzakelijk lijsttrekker zijn". Sp.a trok dus uiteindelijk aan het langste eind.

"Ik heb heel veel sms'en, telefoontjes en berichtjes gekregen omdat iedereen zat te wachten wat ik zou doen", lichtte Beels deze avond op een persconferentie toe. Ze geeft toe dat het een heel erg moeilijke keuze was, "een hartverscheurende" zelfs. "Ik heb ontzettend hard geloofd in 'Samen'. Het is me dan ook zwaar gevallen dat dit verhaal is gestopt. Ik geef toe: ik ben kwaad geweest op Wouter (Van Besien, red.) en Tom (Meeuws, sp.a). Maar we moeten vooruit."

Ik heb ontzettend hard geloofd in 'Samen'. Het is me zwaar gevallen dat dit verhaal is gestopt. Ik ben kwaad geweest op Wouter en Tom Jinnih Beels

Beels zegt ook dat ze er geen moment aan gedacht heeft om te stoppen, maar dat ze de keuze wel heel snel heeft moeten maken, "te snel". Ze hoopt dat andere onafhankelijken van ex-'Samen' langer de tijd krijgen. Vanaf morgen moet het dan volle force vooruit, zegt ze ook. "We moeten denken aan de toekomst van de Antwerpenaren. We kunnen geen weken rouwen. We moeten doorgaan."

Op de vraag waarom ze niet voor Groen koos, antwoordde ze: "Ik heb de laatste maanden heel wat fijne mensen bij Groen leren kennen, maar als ik dan toch moest kiezen, vind ik dat sp.a iets meer belang hecht aan de domeinen die ik belangrijk vind. Kijk maar naar veiligheid."

Lijsttrekker?

Gisteren had Beels, ook het vroegere gezicht van de cel Diversiteit bij de Antwerpse politie, nog aangekondigd alles op een rijtje te willen zetten. Zo nam ze niet het woord tijdens de persconferentie, maar liet dat over aan kopstukken Van Besien (Groen) en Meeuws (sp.a). Vanavond nam ze dus een beslissing. Het is voorlopig nog niet bekend welke plek Beels op de lijst zal innemen. Over het lijsttrekkerschap werd niet gerept.

Veel succes aan Jinnih Beels. Blij dat ze in de politiek blijft. Goede zaak voor het politiek debat in Antwerpen. Wouter Van Besien(@ WouterVanBesien) link

Succes @JinnihBeels. Straffe progressieve madam, aanwinst voor Antwerpse politiek. Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link