Na staking bij Delhaize: tiental Carrefour-winkels dicht door spontane stakingsactie

KVDS

03 april 2020

10u31

Bron: Belga

Een tiental Carrefour-winkels in ons land is vrijdagmorgen gesloten gebleven als gevolg van een spontane stakingsactie. Het gaat om winkels in Brussel en Wallonië volgens de christelijke vakbond. Eerder deze week was er ook al sociale onrust bij Delhaize naar aanleiding van de coronacrisis.