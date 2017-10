Na sp.a keurt ook Groen project 'Samen' goed ADN

Bron: Belga 6 David Acke De leden van Groen hebben het project 'Samen' goedgekeurd. 76 procent van de leden stemden voor. Eerder op de dag deden ook de socialisten dat. Tijdens een congres in Deurne legden de sp.a-kopstukken het project 'Samen' voor aan haar achterban. Met een ruime 98% van de stemmen keurden de militanten het bondgenootschap met Groen goed. Daarmee is 'Samen' een feit.

De progressieve samenwerking tussen groenen, socialisten en onafhankelijken werd vrijdag officieel aangekondigd, maar moest nog de goedkeuring krijgen van de leden. Bij sp.a volstond een gewone meerderheid, bij Groen was een tweederde meerderheid nodig. Die is er nu.

Verdeeldheid

'Samen' wil met Wouter Van Besien (Groen) als kandidaat-burgemeester bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 naar de Antwerpse kiezer trekken, bijgestaan door Mechels politiecommissaris Jinnih Beels en Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. De rest van de lijst is nog niet bekend, maar zal in ieder geval voor twintig procent uit onafhankelijken bestaan.



Terwijl er bij sp.a slechts één tegenstem en één onthouding was en alles bijzonder snel achter de rug was, bleek de verdeeldheid bij Groen zoals verwacht groter. Van Besien was dan ook zichtbaar opgelucht, toen hij het goede nieuws na afloop van het ledencongres mocht verkondigen. "Wij hebben een traditie van lange debatten", aldus de kandidaat-burgemeester. "Maar daar vallen dan ook meestal goede beslissingen uit en dat is deze keer ook zo. Alle argumenten voor en tegen zijn afgewogen en 76 procent heeft voor gestemd. Antwerpen mag 'Samen' verwachten."

Kritische stemmen

Een van de kritische stemmen was Mieke Vogels. Zij verklaarde achteraf geen moeite te hebben met de uitslag. "Ik heb tegen gestemd, maar wanneer er in onze partij een beslissing met een tweederdemeerderheid genomen wordt, sluit ik me daarbij aan. Ik heb nog inhoudelijke vragen, maar daar zullen we nog wel aan schaven."



Nationaal Groen-voorzitter Meyrem Almaci was vooraf wel al te vinden voor "Samen" en toonde zich dan ook tevreden dat het project op de rails staat. "Wij zijn een partij met een sterke basisdemocratie en veel kritische stemmen, maar ook veel respect voor elkaar", suste ze.

