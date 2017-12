Na schokkende foto's op gsm grafdelver: stad Brugge ontslaat ook tweede grafdelver Mathias Mariën

18u15

Bron: eigen berichtgeving 11 rv Het kerkhof van Brugge De stad Brugge heeft een tweede grafdelver ontslagen die zich heeft bezondigd aan grafschennis. Dat bevestigt schepen van Personeel Minou Esquenuet (CD&V). Bij de geplande doorlichting van de dienst legde de man tegenstrijdige verklaringen af. Hij bekende dat hij regelmatig persoonlijke spullen meenam uit de graven en verkocht.”

Het stadsbestuur liet deze week een audit uitvoeren naar de werking van de dienst en heeft ondertussen alle grafdelvers, negen in totaal, individueel ondervraagd en op de rooster gelegd. Dat verliep volgens de stad redelijk heftig. In het individueel gesprek werd gewezen op de grote verantwoordelijkheid en gevoeligheid van hun functie.

"De ernst van de situatie is diep doorgedrongen", zegt schepen van personeel Minou Esquenuet (CD&V), die het onderzoek instelde naar aanleiding van het nieuws dat een 30-jarige grafdelver foto's en filmpjes nam van lijken én een hakenkruis kraste in een schedel. Kevin D. bekende bovendien de diefstal van een gouden ring uit een graf. Uit verder onderzoek is nu gebleken dat nog minstens één grafdelver hetzelfde deed en persoonlijke spullen uit graven meenam en verkocht. Hij kreeg meteen zijn ontslag.

Mathias Mariën/rv Grafdelver Kevin D. trok foto's van menselijke resten en stal ook van lijken.