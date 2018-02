Na schandaal rond Samusocial: Yvan Mayeur en Pascale Peraïta moeten ruim 100.000 euro zitpenningen terugbetalen

21 februari 2018

In het Brussels Parlement is het onderzoeksrapport voorgesteld naar de schandalen die afgelopen zomer aan het licht kwamen in verband met Samusocial. Alle bestuurders van de Brusselse daklozenorganisatie die onterecht vergoedingen hebben gekregen, zullen het geld moeten terugbetalen. Dat meldt VRT NWS.