Na Ryanair schrapt nu ook Emirates vluchten op Zaventem lva

26 mei 2018

05u38

Bron: Belga 0 De luchtvaartmaatschappij Emirates heeft de voorbije dagen een aantal vluchten geschrapt op Brussel Airport. Dat meldt La Libre zaterdag. Reden is een tekort aan piloten, zoals enkele maanden geleden al het geval was voor lagekostenmaatschappij Ryanair.

Mintens een tiental verbindingen vanop de luchthaven van Zaventem naar Dubai is of zal in de komende weken worden afgelast door Emirates. Niet alleen Brussel wordt getroffen, ook in Londen, München en Oslo schrapt de luchtvaartmaatschappij vluchten. Emirates zou in totaal twintig vliegtuigen tijdelijk aan de grond houden.

Mei is traditioneel de zwakste maand wat reizigersaantallen betreft voor de luchtvaartmaatschappij uit de de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Een tekort aan passagiers speelt dus waarschijnlijk mee, maar Emirates heeft daarnaast, net zoals het merendeel van de luchtvaartmaatschappijen, te kampen met een tekort aan piloten. De topman had begin april nog te kennen gegeven dat het bedrijf 100 à 150 vliegeniers tekort komt om op volle kracht te kunnen draaien.